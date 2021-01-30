Kahramankazan Belediyesi Zabıta ekiplerinden iş yerlerine fiyat denetimi

Kahramankazan Belediyesi Zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat artışlarıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin ayarısınan ardından zabıta ekiplerinin denetimlerini artırdığı belirtildi.

Belediye Zabıta ekiplerinin sebze meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerini sıklaştırdığı anlatılan açıklamada, "Zabıta ekipleri, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri artıran ekipler, 7/24 esasına gör fırsatçılık yapılmasına izin vermiyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği, vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş