Kahramankazan Belediyesi'nden parklara bahar dokunuşu
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Kahramankazan Belediyesi'nden parklara bahar dokunuşu

16.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:56
Kahramankazan Belediyesi'nden parklara bahar dokunuşu

Kahramankazan Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım-onarım çalışması başlattı.

Kahramankazan Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım-onarım çalışması başlattı. Bank ve kamelyaların onarımından çiçek ve ağaç dikimine kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar rengarenk görüntüsüyle bahara "merhaba" dedi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengarenk görüntüsüyle göz dolduruyor. Kahramankazanlılar da park ve bahçelerinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Ekipler ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Oğuz, "Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarımızın baharın keyfini çıkaracağı park ve bahçelerimizi daha kullanışlı ve görsel açıdan daha donanımlı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlarımızın buralarda sağlık ve huzur bulmasını istiyoruz. Vatandaşımızın sağlık ve mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Belediyesi'nden parklara bahar dokunuşu
Kahramankazan Belediyesi'nden parklara bahar dokunuşu
Kahramankazan Belediyesi'nden parklara bahar dokunuşu
Kahramankazan Belediyesi'nden parklara bahar dokunuşu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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