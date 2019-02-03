Kahramankazan Belediyesi'nde İşçilere Yüzde 40 Zam

Kahramankazan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, belediyede çalışan kadrolu işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı olan Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmesine ilişkin protokol Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile Hizmet-İş Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Rafet Şahin arasında düzenlenen törenle imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertürk, protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kahramankazan için gece gündüz çalışan işçilere yüzde 40 oranında zam yaptıklarını aktaran Ertürk, "15 yıllık belediye başkanlığım süresince işçi, memur ve tüm belediye çalışanı mesai arkadaşlarımla birlikte ilçemizin daha iyi noktalara gelmesi için çaba ve gayret sarf ettik. Onların emeklerinin karşılığı ödenmez ama imkanlarımız dahilinde bu oranda bir zam yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Rafet Şahin de sözleşmenin diğer belediyelere de örnek olmasını diledi.

Kaynak: AA