Kahramankazan Belediyesi ekmeği 1,25 liradan satmaya başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan Belediyesi ekmeği 1,25 liradan satmaya başladı

Kahramankazan Belediyesi ekmeği 1,25 liradan satmaya başladı
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Kahramankazan Belediyesi, halk ekmeğ 1,25 liradan satışa sundu.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi, halk ekmeğ 1,25 liradan satışa sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Satıkadın Mahallesi'nde kentsel dönüşüm irtibat bürosu olarak yapılan ancak henüz kullanılmayan yapı, ekmek satış noktasına dönüştürüldü.

Söz konusu binada Kahramankazan Belediyesi halk ekmeği bugünden itibaren 1,25 liradan satılmaya başlandı.

Ekmek satışlarının saat 07.00'de başlayarak öğleye kadar devam edeceği, günlük ortalama 3 bin ekmek satışının planlandığı bildirildi.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title