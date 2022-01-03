Kahramankazan Belediyesi ekmeği 1,25 liradan satmaya başladı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi, halk ekmeğ 1,25 liradan satışa sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Satıkadın Mahallesi'nde kentsel dönüşüm irtibat bürosu olarak yapılan ancak henüz kullanılmayan yapı, ekmek satış noktasına dönüştürüldü.

Söz konusu binada Kahramankazan Belediyesi halk ekmeği bugünden itibaren 1,25 liradan satılmaya başlandı.

Ekmek satışlarının saat 07.00'de başlayarak öğleye kadar devam edeceği, günlük ortalama 3 bin ekmek satışının planlandığı bildirildi.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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