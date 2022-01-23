Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Tekke Dağı'nda çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Tekke Dağı'nda çalıştı

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Tekke Dağı'nda çalıştı
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, haftalık eğitimini Tekke Dağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, haftalık eğitimini Tekke Dağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi.

Eğitim, İHH İnsani Yardım Vakfında arama kurtarma eğitmeni olarak da görev yapan Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal tarafından verildi.

Dağlık alanda yaklaşık 10 kilometre yürüyen ekip, yaban hayvanları için çeşitli noktalara yem bıraktı.

Ekip sorumlusu Ömer Ünal, birliğin her daim hazır tutulması için uygulamalı eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Ünal, desteği için Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a da teşekkür etti.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

Arama Kurtarma, Toros Dağları, Kahramankazan, Ömer Ünal, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title