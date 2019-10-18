Kahramankazan Belediyesi anı pulu bastırdı

18.10.2019 11:38

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin "kahraman" unvanı almasının yıl dönümü dolayısıyla "anı posta pulu" bastırdı.

PTT Kahramankazan Şube Müdürü Selim Tunç, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti.

Tunç, ziyarette, ilçenin "kahraman" unvanı aldığı 25 Ekim 2016 tarihinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında belediyenin talebiyle bastırılan anı pullarını Belediye Başkanı Oğuz'a teslim etti.

Tasarımı belediye tarafından yapılan pulun üzerinde, ilçenin genel görünüm fotoğrafı, Kahramankazan yazısı, belediye logosu, 25 Ekim 2016 tarihi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz afişlerinde kullanılan sırtında Türk bayrağı ile ileriye bakan 2 kişinin simgeleşen fotoğrafı yer alıyor.

İlk etapta 3 bin 400 adet bastırılan pullar, belediyenin posta gönderilerinde kullanılacak.

Kaynak: AA