Kahramankazan Belediye Meclisi toplandı
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Kahramankazan Belediye Meclisi toplandı

05.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:33
Kahramankazan Belediye Meclisi toplandı

Kahramankazan Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını yaptı.

Kahramankazan Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını yaptı.

Belediye Toplantı ve Nikah Salonu'nda yapılan toplantıda gündeme alınan 20 madde görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Görüşülen maddelerin büyük bir bölümü ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclis Başkanvekili Altuğ Özcü başkanlığında toplanan ve bir önceki toplantı tutanağının görüşülerek kabul edilmesiyle başlayan toplantıda kararlar alındı:

-Belediye, pandemi süreci sonuna kadar iş yerleri kapalı olan kiracılarından kira bedeli ile yine dükkanı kapalı olan diğer esnaflardan da işgaliye bedeli almayacak.

-Pandemi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocuk ve gençler arasında ödüllü video ve fotoğraf yarışması, çevrimiçi satranç ve bilgi yarışmaları düzenlenecek.

-Pandemi sürecinde esnafa verilecek desteklerle ilgi maddeler zaman kaybı olmaması için komisyonlara havale edilmeden doğrudan görüşülecek.

-Sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla kafeterya, lokanta ve işyerlerinde artan gıdalar toplanıp hayvan barınağı ve hayvanların doğal yaşam alanlarında değerlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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