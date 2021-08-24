Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya gelerek, göreve başladığı günden bu yana hayata geçirdikleri projeler ve mahallelerde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya gelerek, göreve başladığı günden bu yana hayata geçirdikleri projeler ve mahallelerde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Oğuz, ilçenin masaya yatırıldığı buluşmada, muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki muhtarlarla buluştu. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Başkan Oğuz'a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Oğuz burada, göreve geldiği günden bu yana ilçe genelinde ve mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak anlatan Oğuz, muhtarlara bir de sunum yaptı. Oğuz, muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek notlar aldı. Oğuz, bunun ardından muhtarlarla önümüzdeki süreçte mahallelerde yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, mahallelerin sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

"Birlikte hizmet edeceğiz"

Başkan Oğuz, muhtarların vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürüttüklerini belirterek, "Değerli muhtarlarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşlarımızla birlikte hizmet ediyoruz. Muhtarlarımız hizmet noktasında vatandaşa dokunan ilk elimiz, yol arkadaşlarımızdır. Kahramankazan Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Hizmet süremiz boyunca muhtarlarımızla birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Muhtarlar da kendilerine verdikleri destek için Başkan Oğuz'a teşekkür etti. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Arda Güler Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:17:44. #1.14#

title