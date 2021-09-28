Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe esnafını sık sık ziyaret ederek, "hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulunuyor.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe esnafını sık sık ziyaret ederek, "hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulunuyor. Esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Oğuz, "Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Oğuz, esnafla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. "Hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Başkan Oğuz, ziyaretleri sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımızla sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

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Haber: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
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