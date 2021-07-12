Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde faaliyet gösteren esnafı sık sık ziyaret ediyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde faaliyet gösteren esnafı sık sık ziyaret ediyor. Ziyaretler esnasında konuşan Oğuz, "Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnafları sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmıyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz, esnafla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. "Hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

"İstek ve önerileri dinliyoruz"

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Petek Dinçöz Sertab Erener Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Fatih Terim Alper Yılmaz Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:05:23. #1.15#

title