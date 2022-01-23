Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan karla mücadele ekibine teşekkür - Haberler
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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan karla mücadele ekibine teşekkür

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan karla mücadele ekibine teşekkür
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, iki gün boyunca devam eden kar yağışında yolları açık tutma çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür etti.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, iki gün boyunca devam eden kar yağışında yolları açık tutma çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ve mahallelerdeki tüm yollarda karla mücadele edildi.

Belediye ekipleri, kar nedeniyle araçları yollarda kalan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Oğuz, kar yağışının sorunlara neden olmaması için görevleri başında olduklarını kaydederek, "Kahramankazan Belediyesi olarak kar yağışı nedeniyle verdiğimiz mücadeleyi alnımızın akıyla gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yoğun gayret göstererek özverili çalışmalarda bulunan ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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