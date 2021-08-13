Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnaflara ziyaret
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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnaflara ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnaflara ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, "hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulunuyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, "hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulunuyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Oğuz, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. "Hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alırken, ziyaretin sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

"Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak"

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnaflara ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnaflara ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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