Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Bakan Varank'a ziyaret
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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Bakan Varank'a ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Bakan Varank'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Başkan Oğuz, ilçede hayata geçirdikleri ve yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamımda ziyaret etti. Oğuz, ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin Bakan Varank'a bilgi verdi. Oğuz ayrıca, yapım aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan proje aşamasındaki çalışmaları da Bakan Varank'la paylaştı. Kahramankazan'ın sanayi ve teknoloji alanındaki potansiyelinin de masaya yatırıldığı görüşmede, bu alanlarda ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Varank, bu anlamlı ziyareti için Başkan Oğuz'a teşekkür ederek, Kahramankazan'ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz da, Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızın büyük sanayi yatırımlarına kavuşması konusunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Projelerimizi ve Kahramankazan'ımızı konuştuk. Bakanımıza ilgi ve alakaları için ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Bakan Varank'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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