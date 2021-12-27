Son dakika haberi... Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Son dakika haberi... Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Serhat Oğuz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğrafı seçen Oğuz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Serhat Oğuz, Türkiye'nin müstesna kurumlarından birisi olduğun kaydederek çalışanlarına başarı diledi.

Son dakika haberi... Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika haberi... Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika haberi... Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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