Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:16
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyen Oğuz, beğendiği kareleri oyladı.

Oğuz, "haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", "yaşam" kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un '"Milli Yüzücü Nil Şahin'" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Oğuz, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale gelen yılın fotoğrafları yarışmasına katıldım. Bu fotoğraflar görselliğinin ötesinde hikayeleri ile basın tarihi açısından da büyük önem taşıyor. Bu fotoğraflar, bazen sayfalarca anlattığımız şeyleri bir fotoğraf karesi çok daha güzel bir şekilde ifade edebiliyor. Ben de 3 fotoğrafı seçerek Anadolu Ajansımızın bu yarışmasına katıldım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

İlgili Haberler

Belediye Başkanı Köse, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mustafa Destici
Magazin Alişan Öykü Çelik Öner Erkan Gonca Vuslateri
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:28:53. #1.15#
title