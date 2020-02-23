Kahramankazan'a termal sera kuruluyor

23.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:06

Kahramankazan Belediyesi kuracağı termal sera ile kendi bitki ve çiçeğini kendisi yetiştirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kahramankazan Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu yanında bulunan boş arsaya kurulacak sera için alanda zemin oluşturma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Termal olma özelliği taşıyacak seranın ısıtmasında ilçeden çıkan ve kapalı yüzme havuzu kompleksinin ısıtılmasında da kullanılan termal su kullanılacağına işaret edilen açıklamada, böylece seranın ısıtılması için ayrıca bir harcama yapılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, seranın faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta yıllık 100 bin mevsimlik çiçek, 20 bin çok yıllık çiçek, 10 bin sarmaşık ve 15 bin de çalı grubu üretimi yapılması hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kurulum çalışmaları süren seranın faaliyete geçmesiyle önemli tasarruf yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kahramankazan'a ve vatandaşlarımıza daha faydalı olma noktasında tasarruf çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak vatandaşlarımıza hizmet noktasında asla ve asla tasarruf etmiyoruz. Tüm imkanlarımızı Kahramankazan'ımızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahı için seferber ediyoruz."

Kaynak: AA