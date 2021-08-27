Son Dakika | Kahramankazan'a ikinci el oto pazarı
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Son Dakika | Kahramankazan'a ikinci el oto pazarı

Son Dakika | Kahramankazan'a ikinci el oto pazarı
Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi, ticari hareketliliği sağlamak amacıyla Kahramankazan'da 100 bin metrekarelik alanda 1000 araç kapasiteli ikinci el oto pazarı yapımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ticari hareketliliği sağlamak amacıyla Kahramankazan'da 100 bin metrekarelik alanda 1000 araç kapasiteli ikinci el oto pazarı yapımına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığınca, kentin ihtiyacı ve ekonomiyi canlandırma doğrultusunda Kahramankazan'da 100 bin metrekarelik alanda 1000 araç kapasiteli ikinci el oto pazarı yapımına başlandı.

Yapımı devam eden ve iki etaptan oluşan oto pazarında, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler de bulunacak. Yeni oto pazarı, güvenlik ve kamera sistemleri ile takip edilecek.

Eylül ayında tamamlanması planlanan birinci etap çalışmalarının ardından oto pazarı faaliyetlerine başlayacak.

Son Dakika | Kahramankazan'a ikinci el oto pazarı
Son Dakika | Kahramankazan'a ikinci el oto pazarı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel

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