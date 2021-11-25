Kahramanankazan'da kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirme çalışması - Haberler
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Kahramanankazan'da kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirme çalışması

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramanankazan'da kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirme çalışması

Kahramankazan'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınları bilinçlendirmek amacıyla bir stant açıldı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınları bilinçlendirmek amacıyla bir stant açıldı.

İlçenin en işlek caddesi Ankara Bulvarında açılan stantta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadınlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uygulaması hakkında bilgiler vererek isteyen vatandaşların telefonuna KADES uygulamasının indirilmesi ve kullanımı konularında yardımcı oldu.

Kahramanankazan'da kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirme çalışması

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AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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