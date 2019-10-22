Kahraman Yağ, zeytinyağı üretimini 400 ton artırmayı hedefliyor

Antakya'da 1967 yılında Cuma Kahraman tarafından kurularak zeytin işleme ve zeytinyağı üretimi ile faaliyete başlayan, 1988 yılından itibaren de aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Kahraman Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

22.10.2019 11:39
Kahraman Yağ, zeytinyağı üretimini 400 ton artırmayı hedefliyor

Antakya'da 1967 yılında Cuma Kahraman tarafından kurularak zeytin işleme ve zeytinyağı üretimi ile faaliyete başlayan, 1988 yılından itibaren de aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Kahraman Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., dış pazarda ve üretimde büyümeye devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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