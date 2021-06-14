Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı

Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malta açıklarından geçerken yetkililerin isteği üzerine rotasını değiştiren M/V Uğur Dadaylı isimli konteyner gemisinin Türk kaptanı Ümit Gürpınar, yarısı suya batan şişme bottaki 97 kaçak göçmeni son anda kurtardı.

Malta açıklarından geçerken yetkililerin isteği üzerine rotasını değiştiren M/V Uğur Dadaylı isimli konteyner gemisinin Türk kaptanı Ümit Gürpınar, yarısı suya batan şişme bottaki 97 kaçak göçmeni son anda kurtardı.

Tunus'un Sfax ve Souuse limanları arasında konteyner taşımacılığı yapan İstanbul merkezli Dadaylılar Denizcilik'e ait Marshall Adaları bayraklı M/V Uğur Dadaylı isimli gemi, Malta açıklarından geçerken rotasının değiştirmesi yönünde uyarıldı. Arama kurtarma otoriteleri tarafından yapılan uyarının ardından rotasını değiştiren 90 metre boyundaki Türk gemisi yarısı suya batan şişme bottaki mültecileri fark etti. Kahraman Türk kaptan bottaki Libya, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 3'ü çocuk 5'i kadın biri engelli 97 mülteciyi son anda kurtardı. Malta yetkilileri gemi kaptanı Ümit Gürpınar'a geminin rotasını en yakın ülke olan Tunus'a çevirmesini, Malta'ya yönelmemesini istedi. Tunus yetkilileri de mültecileri kabul etmezken, gemide bulunan mülteciler ise Tunus'a gitmeleri halinde gemide isyan çıkaracaklarını söyledi. Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü devreye girdi ve Malta yetkileri ile 12 saatlik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler sonuç verdi ve Malta yetkilileri mültecileri kabul etti.

GEMİDE YAŞANANLAR MÜRETTABATIN KAMERASINA YANSIDI

Gemide yaşananlar müretabatın kamerasına yansıdı. Görüntülerde gemide bulunan mültecilere Türk görevliler tarafından yemek dağıtıldığı, gemiden ayrılan mültecilerin, kendilerini kurtaran Türk gemisinin çalışanlarına da el salladığı görülüyor.

-İHA-

Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Boris Johnson Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sarp Akkaya Selma Ergeç Hande Ataizi Tuğrul Tülek
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 15:42:16. #1.13#

title