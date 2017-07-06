Kahraman: Terörle Mücaedele Konusunda Ülkemiz Gereken Desteği Tam Manasıyla Alamamıştır

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,"Terörle mücadele konusunda ülkemiz gereken desteği tam manasıyla alamamıştır. Buna rağmen Türkiye haklı terör mücadelesinden vazgeçmeyerek bu konudaki kararlılığını her zaman göstermiştir ve büyük mesafe kaydetmiştir. Terörün üstesinden gelme noktasında ileri bir noktadadır" dedi.



TBMM Başkanı Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun kapanışında konuştu.



Dönem başkanlığını Ukrayna Yüce Radası Başkanı Andriy Parubıı'ya devreden İsmail Kahraman, "Türkiye ayrım yapmaksızın PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütleri ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörle mücadelede uluslararası işbirliği büyük önem taşımaktadır. Bu aynı zamandan karşılık güven için esastır. Terörün dini, milliyeti, ırkı olmaz. Terör bir insanlık suçudur, ayıbıdır, önlenmesi gereken bir durumdur. Terörle mücadele konusunda ülkemiz gereken desteği tam manasıyla alamamıştır. Buna rağmen Türkiye haklı terör mücadelesinden vazgeçmeyerek bu konudaki kararlılığını her zaman göstermiştir ve büyük mesafe kaydetmiştir. Terörün üstesinden gelme noktasında ileri bir noktadadır. Bir ülkenin bütünlüğünü, istikrarını ve vatandaşlarını tehdit eden terör örgütlerine başka ülkelere de izin ve müsamaha gösterilmesi ve destek verilmesi kabul edilemez. İnsanlığın, milletlerin, devletlerin ortak hareket etmesi gerekir, icap eder" dedi.



Kahraman, terörizme karşı herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, "Bu çerçevede tüm dostlarımızın, ülkemizin karşı karşıya olduğu terör belası ile mücadelede gerekli dayanışma çabasını göstermelerini rica ediyor, davetimizi yeniliyorum" şeklinde konuştu.



- İstanbul