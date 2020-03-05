Kahraman Tavuk Uzayda Filmi
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Kahraman Tavuk Uzayda Filmi

Kahraman Tavuk Uzayda filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kahraman Tavuk Uzayda filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:54
Kahraman Tavuk Uzayda Filmi

Kahraman Tavuk Uzayda, gezegeni ve sevdiklerini uzaylılardan kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Condorito’nun hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Alex Orrelle, Schuldt

Senaryo: Martín Piroyansky

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Condorito - La Película

Yapımcı Firma: Aronnax Animation Studios

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Peru

Orijinal Dili: İspanyolca, İngilizce

Filmin Süresi: 88 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 14.06.2019


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Kaynak: InterSinema.com

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