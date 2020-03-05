Kahraman Tavuk Uzayda Filmi
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Kahraman Tavuk Uzayda, gezegeni ve sevdiklerini uzaylılardan kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Condorito’nun hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Alex Orrelle, Eduardo Schuldt
Senaryo: Martín Piroyansky
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Condorito - La Película
Yapımcı Firma: Aronnax Animation Studios
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Peru
Orijinal Dili: İspanyolca, İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 14.06.2019
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Kaynak: InterSinema.com