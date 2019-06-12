"Kahraman Tavuk Uzayda" 14 Haziran'da vizyona girecek

Çizgi roman kahramanı ve arkadaş canlısı tavuk Condorito'nun ilk kez beyaz perdeye aktarıldığı "Kahraman Tavuk Uzayda" adlı film, 14 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Tavuk "Condorito" karakteri ve arkadaşlarının maceraları ilk kez Şilili karikatürist Rene Rios tarafından 1949 yılından itibaren günlük olarak çizilmeye başlandı.

Uzun yıllar Latin Amerika'da popüler olan çizgi roman, Türkçe dublajlı olarak minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

Filmin yönetmenliğini Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt üstlenirken, senaryosunu Rodrigo Moraes, Martin Piroyansky ile Ishai Ravid kaleme aldı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Uzaylı Molosco, Condorito'nun oturma odasında belirir. Ona bir teklif sunar. Condorito bu teklifin bir şaka olduğunu düşünür ve şaka olsun diye Molosco'nun istediği sınırsız güç tılsımını bulmayı kabul eder. Ancak karşılığında yakında kayınvalidesi olacak ve kendisini küçümseyen Tremebunda'yı kaçırmasını ister. Condorito uzaylıların tılsımı kullanarak dünyayı yok etmeyi planladıklarını, uzaylı Molosco Tremebunda'yı kaçırınca öğrenir. Condorito ve yeğeni Chicky, Tremebunda'yı, tılsımı, dünyayı kurtarmak ve en önemlisi gerçek aşkı Yayita'nın kalbini geri kazanmak için uzayda bir maceraya atılırlar."

Kaynak: AA