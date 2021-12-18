Kahraman Şoförlere Özel Hediye

İZMİR (İHA) - İzmir'de kı·s¸ı·ye o"zel yatak üretimi yapan Ashly Bedding, önemli bir sosyal dayanışma örneği daha sergiledi. Kahraman şoförlere yatak hediye edildi.

İett şoförlerinin, zor hava koşullarında görevlerini yerine getiren kurye çalışanlarına verdikleri desteğe ilişkin görüntüler üzerine harekete geçtiklerini belirten SPM LTD'in Genel Koordinatörü ve Ashly Bedding markasının kurucusu Aslı Özoğuz, videoda görüntülenen iki İETT şoförüne yatak hediye ettiklerini söyledi.

İstanbul 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü üzerindeki lodostan etkilen motorlu kuryelere siper olup, kamuoyunda takdirle karşılanan şoförlere ulaştıklarını dile getiren Özoğuz, şoförlerin gün boyunca yaşadıkları stresten rahat bir gece uykusu ile kurtulabilmeleri için bu adımı attıklarını dile getirdi.

Bu hediyelerin yerine ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Aslı Özoğuz, "Kafa Radyo sponsorluğumuz ile Ashly Bedding'in adının duyulması bizim için hoş bir tesadüf oldu. Ashly Bedding ailesi olarak sevgili İETT şoförleri Adem Çalışkan ve Osman Yurtseven'e İETT aracılığıyla bizleri hatırlatacak birer hediye vermek istedik" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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