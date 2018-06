Kahraman şoförler ödüllendirildi

Sivas'ta kolun kırılan çocuğu halk otobüsüyle hastaneye götüren şoför ile kaza yapan kadın sürücü ile bebeğini hastaneye götüren şoför ödüllendirildi

SİVAS - Sivas'ta kolu kırılan çocuğu halk otobüsüyle hastaneye götüren şoför ile kaza yapan kadın sürücü ile bebeğini güzergahından çıkarak hastaneye götüren şoför ödüllendirildi.

Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü 26 yaşındaki Muhammet Cin 26 Haziran günü yolcularla araçta seyir halindeyken annesiyle birlikte minibüse binen çocuğun ağladığını ve kolunun kırık olduğunu fark etti. Çocuğun acısına ve gözyaşlarına dayanamayan Cin, otobüsün güzergahını değiştirerek çocuğu yolcularla birlikte hastaneye yetiştirdi. Diğer halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir ise ilk önce otobüsünde bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine ulaştırırken daha sonra ise kaza yapan anne ve bebeğini halk otobüsüyle hastaneye yetiştirdi. Davranışlarıyla takdir toplayan iki otobüs sürücüsü Sivas Belediye Başkan Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti. Başkan Aydın davranışlarıyla örnek olan iki şoförü tebrik ederek altınla ödüllendirildi.

Türkiye genelinde toplu taşıma konusunda genellikle olumsuz konular gündeme geldiğini ifade eden Başkan Aydın,"Bu da sistem içerisinde olan işini iyi yapan arkadaşlarımızı üzüyor. Biz olumsuz konularla mücadele ederken örnek davranış sergileyen şoförlerimizi tebrik ediyor ödüllendiriyoruz. İlk önce Ömer Taşdemir isimli şoförümüz aracında 17 bin 500 lira para buluyor bu parayı istese kimseye söylemeden kendisi kullanabilirdi ancak kaybeden insan için ne kadar önemli olduğunu bilerek parayı yetkililere teslim ediyor. Bu kapsamda Muhammet Cin isimli şoförümüz de kolu kırılan çocuğu yolculardan izin isteyerek hastaneye ulaştırıyor. Kötü huylar bulaşıcıdır derler, iyilikte bulaşıcı yine Ömer Taşdemir de iyilik her geçen gün artıyor. Ömer de güzergahta giderken kaza yapan anne ve çocuğu görüyor. Yolcuların bir kısmıyla birlikte kadını ve çocuğunu hastaneye götürüyor. Bizler bazen acımasız olabiliyoruz, bir kişinin yanlışını bütüne mal edebiliyoruz. Olumsuz konular olduğu gibi örnek davranışlarda oluyor. Özellikle son zamanlarda otobüslerin değişimiyle beraber toplu taşıma da ciddi bir kalite artışı görüyoruz. Bu çalışan arkadaşlarımıza da yansıyor. İnşallah her geçen gün bu kalite artacaktır. Vatandaşımız her şeyin en iyisini hak ediyor, bu davranış bütün şoförlerimize örnek olsun." dedi.