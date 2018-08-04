Kahraman Şoför Yolcusunu Hayatta Tuttu

Erzincan'da şehir içi otobüs şoförü, dili boğazına kaçan sara hastasına ilk yarım yaparak yolcusunu hayatta tuttu. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Erzincan'da önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otobüs Erzincan Fevzipaşa Caddesi üzerindeki yolcu durağında beklerken kadın yolcu aniden yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü Selahattin Sağır, dili boğazına kaçan sara hastası kadın yolcuya ilk müdahalede bulundu. Şoför Selahattin Sağır, kadın yolcunun boğazına kaçan dilini çıkardı ve ilk yardımın ardından güzergahını terk edip otobüsün kapılarını kapatarak yolcuyu hastaneye götürdü. Olay anını anlatan otobüs şoförü Selahattin Sağır, ilk yardım eğitimi bilgisi olmasaydı hastayı kaybedebileceklerini söyledi. Selahattin Sağır, "2 buçuk yıldır şoförlük yapıyorum. Olay önceki gün Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezimizin önünde meydana geldi. Yolcu almak için durağa girdim, duraktaki yolcuları alırken aracın içerinde bir vatandaşımızın rahatsızlandığını gördüm. Bunu görünce yerimden kalkarak hastamızın yanına gittim hastamızın dilinin boğazına kaçtığını hissederek hastayı yan yatırdım. 112'den aldığımız ilk yardım acil eğitimini uygulayarak hastamızın dilini boğazından çıkardım. Hemen güzergahımı terk ederek araştırma hastanemizin aciline hastamızı götürdüm. Hastamızın sara olduğunu öğrendik. Aracın içerisinde ben belki ilk yardımı uygulamasaydım hastamızı arabada kaybedebilirdik" diye konuştu.

(Adem Küçükkaya/İHA)