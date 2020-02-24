: Kahraman şoför, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye ulaştırdı

24.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:01

İstanbul'da bir Özel Halk Otobüsü şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçiren yolcusu için güzergahını değiştirerek yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, 14 Şubat Cuma günü çalıştığı iş yerine gitmek için evden çıkan Metin Demirbaş (59), otobüse bindikten kısa bir süre sonra, Beylikdüzü Cumhuriyet Durağı civarlarında, rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.

Diğer yolcuların ikazı üzerine 34 ZET 64 plakalı aracın şoförü Bayram İmrat (45), güzergahını değiştirerek Demirbaş'ı araçtaki diğer 20 yolcuyla beraber Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitmek için seferber oldu.

Kısa sürede hastaneye ulaşan İmrat, baygınlık geçiren Metin Demirbaş'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanede yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastaya anjiyo yapıldı ve hasta sağlığına kavuşturuldu.

"Kurtardığı yolcusunu evinde ziyaret etti"

Olayın ardından hastanın yakınları tarafından ulaşılan otobüs şoförü Bayram İmrat, hastaneden taburcu edilen Metin Demirbaş'ı evinde ziyaret etti.

AA muhabirine açıklama yapan İmrat, böyle bir olaya vesile olduğu için çok mutlu olduğunu anlattı.

Yenibosna'dan Çatalca seferini yaptığı sırada yolculardan birinin Cumhuriyet Durağı'nı geçtikten sonra rahatsızlandığını belirten İmrat, bunu dikiz aynasından fark ettikten sonra yolcuların da kendisini uyardığını söyledi.

İmrat, o sırada hastayı koridora indirip kalp masajı yaptıklarını ifade ederek, en yakındaki Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitmek için otobüsünü seferden çıkardığını aktardı.

"Bir hayat kurtardığım için çok mutluyum"

Hastaneye gittiklerinde sağlık çalışanlarının yanlarına koştuğunu belirten İmrat, "O on dakikalık mesafenin çok önemli olduğunu duydum. Bilerek veya bilmeyerek bir hayat kurtardığım için çok mutluyum, çok sevinçliyim." dedi.

Otobüste kalp krizi geçiren ve kısa sürede yetiştirildiği hastanede 7 kez elektroşok uygulanarak hayata döndürüldüğünü anlatan Metin Demirbaş da duyarlılığı için şoför İmrat'a ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederek, "Böyle duyarlı insanların olması Türkiye için, bizler için ve insanlık için çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada yolculuk sırasında rahatsızlanan Metin Demirbaş'ın Özel Halk Otobüsü ile hastaneye getirilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde otobüsün hastane bahçesine girişi, hastanın ambulanstan inen sağlık görevlilerince sedyeye alınarak acil müdahale alanına götürülmesi ve bu esnada sedyeye çıkan bir sağlık personeli tarafından Demirbaş'a kalp masajı yapılması anları yer alıyor.

Kaynak: AA

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