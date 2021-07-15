Kahraman Şehitlerimizin Aileleri ve Gazilerimiz Ziyaret Edildi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitlerimiz Ozan Özen ve Velid Bektaş'ın aileleri ile 15 Temmuz Gazilerimiz Bayram Kaysanak ve Emin Karabıyık'ı evlerinde ziyaret etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitlerimiz Ozan Özen ve Velid Bektaş'ın aileleri ile 15 Temmuz Gazilerimiz Bayram Kaysanak ve Emin Karabıyık'ı evlerinde ziyaret etti.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in 15 Temmuz Şehitlerimizin aileleri ve Gazilerimizin ziyaretlerine, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit de katıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak İstanbul'da şehit düşen polis memuru Ozan Özen'in ailesini, Ankara'da Özel Harekat Polisiyken 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Velid Bektaş'ın eşini, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Üsküdar'da Gazi olan Bayram Kaysanak'ı, 15 Temmuz Sivil Gazisi Emin Karabıyık'ı da ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit ve beraberindekiler, şehit yakınlarımız, Gazilerimiz ve aileleri ile sohbet ettiler, talep ve temennilerini dinlediler.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in 15 Temmuz Şehitlerimizin aileleri ve Gazilerimizi ziyaretlerinde her hanede ayrı ayrı olmak üzere tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua edildi.

Ziyaretlerde 15 Temmuz şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve aileleriyle sohbet eden Vali Ümit, "Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. İman gücüyle, inançlarıyla ölümü gözünde öldürerek hiç düşünmeden şehadete koşan şehitlerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre