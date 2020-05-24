Kahraman şehit Sekin'in babası 7 bayramdır önce oğlunun kabrine gidiyor
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Kahraman şehit Sekin'in babası 7 bayramdır önce oğlunun kabrine gidiyor

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in 67 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin, bayramın ilk gününde önce oğlunun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kahraman şehit Sekin'in babası 7 bayramdır önce oğlunun kabrine gidiyor
24.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:56

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in 67 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin, bayramın ilk gününde önce oğlunun kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehit Sekin'in Balıkesir'de polis olan kardeşi de telefonla görüntülü olarak bağlanarak dua etti.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kızı Fikriye ve dayı Faruk Akgül ile birlikte bayramda Baskil ilçesi Doğancık köyündeki aile kabristanlığına gitti. Burada oğlunun kabrini silip, mezar taşını öpen baba Sekin, dua ederek özlem giderdi. Baba Sekin, Balıkesir'de polis memuru olarak görev yapan oğlu Fikret Sekin'i de görüntülü olarak arayıp hem bayramlaştı hem de dua ettiler.

7 bayramdır oğlunun kabrine gidiyor

7 bayramdır oğlunun kendilerine gelemediğini, kendisinin gittiğini ifade eden baba Zeki Sekin, "Allah herkesten razı olsun, zaten hiç misafirleri eksik olmuyor. Bedenini vatana, kanını bayrağa, nefesini ezanlarımıza feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında vazife başında olan kahraman güvenlik görevlilerimizin bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum. İnsanımızı yaşatmak için varını yoğunu ortaya koyan kahraman sağlık çalışanlarımızı, Vefa Destek gruplarımızın bayramlarını kutluyor, alınlarından öpüyorum. Allah onları vatanımıza ve sevdiklerine bağışlasın, onların canına kast eden hainlere fırsat vermesin. Farklı bir burukta yaşadığımız bu bayram bizleri sevdiklerimizden ayrı düşürse de kalplerimizin daha da yaklaşmasına vesile olsun" dedi.

"Annesi ile yan yana kucak kucağa yatıyorlar"

Baba Sekin, "Bugün kızımla ve dayısıyla kabre geldik. Burada dualarımızı yaptık. Annesi ile yan yana kucak kucağa yatıyorlar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kahramanlarımızın ve onları yetiştiren ailelerin alınlarından öpüyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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