Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

10.08.2019 13:28

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğradı.

Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Aileler çocuklarına şehit Halisdemir'in kahramanlık hikayesini anlattı.

Gaziantep'ten ailesiyle gelen Mehmet Fatih Karamel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'dan beri şehit Ömer Halisdemir'in hep aklında olduğunu ve onun kolay kolay unutulamayacağını söyledi.

Şehit Halisdemir'in bu ülkeyi şer odaklarına teslim etmediğine dikkati çeken Karamel, şunları kaydetti:

"Allah ondan razı olsun, Çanakkale ruhunu bir kez daha canlandırdı. İnşallah babasını da ziyarete gideceğim. Artvinliyim, Gaziantep'te oturuyorum, şimdi Bursa'ya gidiyorum. Bu mübareği uzun zamandır görmek istiyordum. Herkesin bu duyguyu burada yaşaması lazım. Buradan geçenlerin bu mübarek zatı ziyaret etmesi lazım. Onun yanında iki şehidimiz daha var. Allah onlardan ve onun gibilerden razı olsun. Bütün şehitlerimize Allah, rahmetiyle tecelli etsin. Bu vatan, bu güzel insanlar sayesinde bölünmeyecek. Şer odakları bir kez daha hadlerini bildiler, ülkemiz onlara büyük bir ders verdi. Allah'ın izniyle üzerimizde oynanan oyunlar hiçbir zaman başarılı olamayacak."

Antalya'dan ziyarete gelen Mevlüt Erdal da "Allah'ın izniyle Ömer Halisdemirler bitmez, zaten Ömer Halisdemirler bitti mi ülkemiz de bitti demektir. Asker olarak doğduk ve asker olarak da vatanımızı, milletimizi sonuna kadar savunacağız. Allah'ım Fethi Sekin, Ömer Halisdemir gibilere uzun ömür versin." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Cenk Çetinbakış ise memleketinden böyle güzel insanların çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, çocuklarına bu kahramanları anlattığını ifade etti.

Kaynak: AA