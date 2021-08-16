Kahraman Şehidimizi Son Yolculuğuna Uğurladık

Pençe - Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucunda Şehit olan Hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk için İlimiz Taşköprü İlçesi Taş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Pençe - Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucunda Şehit olan Hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk için İlimiz Taşköprü İlçesi Taş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidimiz, Eski Başbakanımız Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Valimiz Sayın Avni Çakır, Milletvekilleri Sayın Metin Çelik ve Sayın Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Yücel Ercan, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl ve İlçe protokolü, şehidimizin ailesi, yakınları ve halkımızın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Aileye sabır dileyen İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, başta Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre