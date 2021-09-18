Kahraman Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak Düzenlenen Törenle Memleketine Uğurlandı

Irak kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Maydan Tepe Üs Bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın naaşı İlimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılan törene, Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Emre Kılıç ve Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit askerimizin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu.

Hakkari İl Müftüsü V. Mehmet Ali Yiğit tarafından yapılan duanın ardından şehidimizin naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı'na buradan da uçakla memleketi Muş'a uğurlandı.

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