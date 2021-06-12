Kahraman Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Törenle Memleketine Uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in naaşı ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in naaşı ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılan törene Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili P. Albay Özkan Şenol, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri/Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit askerimizin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu.

Hakkari İl Müftüsü V. Mikail Polat tarafından yapılan duanın ardından şehidimizin naaşı uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in naaşı ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Aziz Milletimizin başı sağ olsun???? pic. twitter. com/IE2S8snSAz

— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) June 7, 2021

Kaynak: Habermetre