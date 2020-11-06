Kahraman sağlıkçıların 'korona testi' mesaisi

Samsun'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayından günümüze kadar 200 bini aşkın PCR testi yapıldı.

Samsun'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayından günümüze kadar 200 bini aşkın PCR testi yapıldı. İnsanlara erken teşhis koymak için pandeminin merkezi olan laboratuvarlarda fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ise virüs kapma tehlikesine karşın korkusuzca mesailerini sürdürüyor.

Türkiye'nin Kovid-19 testi ile ilgili çalışmaya başlayan ilk 6 ilden biri olan Samsun'da her gün binlerce PCR testi yapılıyor. Pozitif vakaların belirlendiği PCR laboratuvarlarında ise korkusuzca çalışan sağlıkçılar gelen numuneleri tek tek işlemlerden geçirerek PCR cihazına yerleştiriyor. Cihaza koyulan numunelerden en kısa zamanda sonuç alınabiliyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda alanında uzman 19 kişi çalışıyor. Kamuda 7, özelde 4 olmak üzere 11 PCR cihazıyla Türkiye'nin en etkin test merkezlerinden biri olan Samsun'da günlük 5 bin kapasiteye kadar korona testi yapma imkanı bulunuyor.

"VİRÜSÜN ARTMASINA KARŞI PLANLAMALARIMIZI YAPTIK"

Samsun'da laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Pandeminin ilk gününden itibaren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarımız Kovid-19 testi ile ilgili çalışmalar yapıyor. İlk başta bölgemizde 9 ile hizmet veren laboratuvarımız şu anda sadece Samsun'a hizmet vermektedir. İlk başlarda 3 cihazla başladık. Şimdiki süreçte ise kamuda 7, özelde 4 olmak üzere 11 cihazımızla PCR numunelerini üzerinde çalışmaktayız. Şu ana kadar Samsun'da 200 bini aşkın test çalıştık. Laboratuvarlarımız geneline baktığımız zaman 5 bin civarında kapasitemiz mevcuttur. Şu ana kadar hiçbir zaman tam kapasite çalışmadık. En fazla 3 bin civarında test yapmış olduk. İlimiz laboratuvar alt yapısı hazırdır. Havaların soğuması, aile içi ziyaretlerin artması, mevsimsel grip hastalıklarının olması sebebiyle vakalarımızda artış görmekteyiz. Laboratuvarımız muhtemel artışları karşılayacak şekilde planlamamızı yaptık. Sağlık Bakanlığımızdan yeni bir test cihazı istedik. Önümüzdeki günlerde bu test cihazını geldiği takdirde bir hastanemize kuracağız. Her hastanenin kendi testlerini yapmasını imkan sağlayacak hale getireceğiz" dedi.

"BU İŞİM MUTFAK KISMINDA FEDAKARCA ÇALIŞIYORLAR"

Laboratuvar çalışanlarının gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Müdür Oruç, "Bu personellerle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Pandemi ilk başlangıç döneminde burada çalışan bir biyolog arkadaşımıza bir isteğiniz var mı diye sormuştuk. 'Buraya bir çekyat koyun. Gece de burada kalırız ve sabaha kadar test bakarız' demişlerdi. Sağlık çalışanlarımızın bu işin mutfak kısmı olan laboratuvarda bu şekilde cansiperane ve fedakarca çalışmaları bizleri gerçekten çok mutlu etti" diye konuştu.

(Furkan Abrek Ünal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı