Kahraman sağlık emekçilerine asetatlı maske Kırklareli'den Kırklareli Halk Eğitim Merkezince korona virüs (Covid-19) salgınının etkisini azaltabilmek için, ellerinde bulunan malzemelerle 200 adet asetatlı maske yapımına başlandı.

Kırklareli Halk Eğitim Merkezince korona virüs (Covid-19) salgınının etkisini azaltabilmek için, ellerinde bulunan malzemelerle 200 adet asetatlı maske yapımına başlandı.

Korona virüs (Covid-19) salgınını dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye'de bu salgından ölen ve etkilenenlerin olmasıyla birlikte ülke çapında sıkı önlemler alınmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Kırklareli Halk Eğitim Merkezide önemli bir adım attı. Kırklareli Halk Eğitim Merkezi tarafından Korona virüs (Covid-19) salgınının etkisini azaltabilmek için, ellerinde bulunan malzemelerle 200 adet asetatlı maske yapımına başlandı. Sağlık sektöründe çalışan kahraman emekçilere verilmek üzere asetatlı maskeleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edecek. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA