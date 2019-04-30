Kahraman Polisler Ödüllendirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da göstermiş oldukları yardımsever, olağanüstü, başarılı, gayretli, kararlı, özverili davranışları dolayısıyla 2 polis memuru "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Polis-halk ilişkilerinde göstermiş oldukları yardımsever, olağanüstü, başarılı, gayretli, kararlı, özverili davranışları emsallerine örnek teşkil etmesinden dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesi gereğince Polis Memuru Ersin Özbek ve Polis Memuru Mustafa İslam, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Kendi otomobilini kaza yapan vatandaşa verdi

14 Şubat Perşembe günü çocuğunun göz kanallarından olacağı ameliyatı için sabah erken saatte eşi, annesi ve kardeşi ile birlikte Ordu'nun Ünye ilçesinden Samsun istikametine kendi aracıyla yola çıkan İrfan Erişmiş, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisine geldiğinde havanın yağmurlu olması nedeniyle aracıyla kaza yaptı. Bu sırada kaza yerine gelen Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Mustafa İslam, kendine ait otomobilini İrfan Erişmiş'e vererek çocuğunu hastaneye götürmesine ve ameliyatının zamanında yapılmasına yardımcı oldu.

Denize girerek kadının hayatını kurtardı

21 Nisan Pazar günü ise Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Golf Sahası yanı kayalıklara yakın yerde elbiseleri ile denizde bir kadın olduğu şeklinde polis telsizinden anons geçmesi üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Suyun üzerinde sırt üstü yarı çıplak şekilde duran bir kadını gören Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Ersin Özbek suya girerek kadını karaya çıkardı ve hayatını kurtardı.

Söz konusu 2 polis memuruna Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde başarı belgesi takdim edildi. Polis memurlarına başarı belgelerini veren İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, gösterdikleri duyarlı davranışlarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti ve mesleklerinde başarı diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA