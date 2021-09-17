Kahraman polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini önledi

Kayseri'de eski eşine nafakasını ödeyemediğini iddia eden şahıs, aracının üstünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Şahsın dikkatsizliğinden faydalanan bir polis memuru kendi canını hiçe sayarak adamı etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda H.T. (36), eski eşine nafakasını ödeyemediği için aracının üzerinde üstüne benzin döküp kendini yakmak istedi. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, şahsı ikna etmek için çalıştı. Bidonun içindeki benzini üzerine dökmeye devam eden H.T., bir süre sonra aracın üstünden inerek yürümeye başladı. Şahsın dikkatsizliğinden faydalanan Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru, kendi canını hiçe sayarak şahsın üzerine atladı. Etkisiz hale getirilen H.T.'nin elindeki benzim bidonu ve çakmak alınırken, çevredeki vatandaşlarda rahat bir nefes aldı. H.T. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından karakola götürüldü. İtfaiye ekipleri de yere dökülen benzini ve aracı su ile temizledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ