Kahraman Olgaç 12. Anma Satranç Turnuvası yarın çevrim içi düzenlenecek
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Kahraman Olgaç 12. Anma Satranç Turnuvası yarın çevrim içi düzenlenecek

Kahraman Olgaç 12. Anma Satranç Turnuvası yarın çevrim içi düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Kahraman Olgaç 12. Anma Satranç Turnuvası, yarın çevrim içi düzenlenecek.

Kahraman Olgaç 12. Anma Satranç Turnuvası, yarın çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eski federasyon başkanı anısına her yıl düzenlenen turnuva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl 'chess.com' platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Turnuva, açık ve 16 yaş altı olmak üzere iki kategoride yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Kahraman Olgaç 12. Anma Satranç Turnuvası yarın çevrim içi düzenlenecek - Haberler Spor
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