Kahraman Mehmetçik memleketine geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahraman Mehmetçik memleketine geldi

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Güncel

Kahraman Mehmetçik memleketine geldi Silah arkadaşları için bacağını feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla: "Ne mutlu, Allah bizi gazilikle şereflendirdi" "Bu ülke bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek, bu ülkede bu ezan da susmayacak" Kuzey Irak'ta teröristlerin drone ile saldırısında atılan bombayı...

Kahraman Mehmetçik memleketine geldi

Silah arkadaşları için bacağını feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla:

"Ne mutlu, Allah bizi gazilikle şereflendirdi"

"Bu ülke bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek, bu ülkede bu ezan da susmayacak"

AFYONKARAHİSAR - Kuzey Irak'ta teröristlerin drone ile saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla memleketi Afyonkarahisar'a geldi. "Vatan sağ olsun" diyen Kahraman Gazi Yusuf Yayla, hastane önünde "Bu ülke bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek, bu ülkede bu ezanda susmayacak" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, drone ile yapılan bombalı saldırı sonrası gazi oldu. Kuzey Irak'ın Hakuk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile önceki gün meydana gelen sıcak temasta Mehmetçiğe hainler bombalı drone ile saldırdı. Birlikte görevli Afyonkarahisar Uzman Çavuş Yusuf Yayla, çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla'nın sağ bacağının diz altından kopmasına sebep oldu.

Olayın ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yayla tedavisinin ardından uçak ile memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Afyonkarahisar Askeri Havaalanı'nda ailesi, gaziler ve sevenleri tarafından karşılanan kahraman Uzman Çavuş Yusuf Yayla ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada gazetecilere konuşan Gazi Yusuf Yayla, gazilikle şereflendiğini belirterek, "Biz vatan için bacağımızı verdik. Ne mutlu, Allah bizi gazilikle şereflendirdi. Bu onuru, bu şerefi ömür boyu taşıyacağız. Vatan sağ olsun" diye konuştu. Hain terör örgütüne de bir mesaj veren kahraman Gazi Yusuf Yayla, "Bu ülke bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek bu ülkede bu ezanda susmayacak bu ülkede" dedi.

Açıklamanın ardından Yusuf Yayla, anne ve babasının elini bir an olsun bırakmayarak sağlık kontrolünün ardından bu gece kalacağı serviste gözetim altına alındı.

Kahraman Mehmetçik memleketine geldi
Kahraman Mehmetçik memleketine geldi
Kahraman Mehmetçik memleketine geldi
Kahraman Mehmetçik memleketine geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

Arkadaşlarını korumak için bacağını kaybeden Gazi Yusuf Yayla: Devlete değil bacağımız, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bacağını kaybeden Gazi Yusuf Yayla: Devlete değil bacağımız, canımız feda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahraman Mehmetçik memleketine geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 22:37:44. #1.13#

title