Afrin'in Alınmasının Ardından "Bundan Sonraki Hedef Neresi?" Sorusuna Mehmetçik'ten Yanıt

Mehmetçik; "Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Şimdiye kadar herhangi bir zorlukla karşılaşmadık" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin merkezini de teröristlerden temizlemesinin ardından duygularını ifade eden bir Türk askeri, Afrin ilçesinin kontrol altına alınmasını "18 Mart şehitler günü için" şeklinde değerlendirdi.

BUNDAN SONRAKİ HEDEF NERESİ?

Türk askeri bundan sonraki hedefin neresi olacağına sorusuna da " Kandil'e Membiç'e Musul'a Kerkük'e Halep'e gireceğiz" şeklinde cevap verdi. Bir diğer Türk askeri ise " Allah'a çok şükür aldık, hiçbir sıkıntı yok. Devletimiz milletimiz var olsun. Yeni hedefimiz kızıl elma! Başka yer de daha ötesi de yok" ifadelerini kullandı.

"TÜRK'ÜM ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ"

"Türk'ün önünde hiçbir şey duramaz! Başka da diyecek bir sözüm yok" diyen bir diğer Türk askeri şimdiye kadar hiç zorlanmadıklarını ve operasyonların onlar için çok basit olduğunu belirtti. Afrin Kantonu yönetim binasının balkonuna Türk bayrağı asan Türk askeri ise " Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine ve tüm şehitlerimize armağanıdır" ifadelerini kullandı.



