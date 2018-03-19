Kahraman Mehmetçiğe, Miniklerden Destek

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ilkokul öğrencileri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı icra eden askerlere biriktirdikleri harçlıklarını ve duygularını ifade eden mektuplar gönderdi.

Çemişgezek İstiklal İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını okul müdürü vasıtasıyla Mehmetçik Vakfına yatırdı. Harçlıklarını Mehmetçik vakfına yatırmalarıyla birlikte, televizyonlardan duydukları kahramanlıklar ve şehit haberlerinden etkilenen Çemişgezekli minik çocuklar, duygularını mektuplara döktü. Okuldaki arkadaşlarını temsilen bir araya gelen bazı çocuklar, asker kıyafeti giyerek ilçe jandarma komutanlığına ziyarette bulunup, mektupları teslim etti.

Afrin'deki Mehmetçiklere selam gönderen 2 sınıf öğrencisi Miraç Turğut, "Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizler vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız. Afrin'deki askerlerimiz nasıl ki bizim huzur ve güvenliğimiz için canlarını feda ediyorlarsa, bizler de bu vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız. Allah Afrin'deki tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Anasız da yaşarız babasız da ama vatansız yaşanmaz. Vatan sana canım feda" diye konuştu ve giydiği askeri kıyafetle asker selamı verdi.

Öğrencilerden Sümeyye Kevser Koçer ise, "Mehmetçiklerimize harçlıklarımızı biriktirip gönderdik. Onlar için bir de mektup yazdık. Tüm askerlerimize selam yolluyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğe moral olması için mektup yazdığını dile getiren 4.sınıf öğrencisi Tuğrul Gökalp de, "Ben de bütün arkadaşlarım gibi Mehmetçiğe sırf bir moral olsun diye kısa bir mektup yazdım. Onlar Afrin'de bizim için canlarını feda ettikleri için mektup yazdık. Elimizden bir şey gelmiyor. Onlara yazdığımız mektup az bile gelir" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Mehmetçiklere seslenen 10 yaşındaki Tuğrul Gökalp ise, "Siz bu yolda yalnız değilsiniz. Şehit olan arkadaşlarınız için asla üzülüp ağlamayın. Onlar canını vatan için feda etti. Sizlerde bu vatan için canını feda etmeye hazır askerlersiniz. Her Türk asker doğar. Bende büyünce o formayı giyineceğim. Allah yardımcıları olsun. Sonuna kadar arkalarındayız. Bunu bilsinler ki yalnız değiller bu yolda" dedi.

Diğer çocuklar da duygularını ifade ederek, Mehmetçiğe canı gönülden teşekkür etti.

Çocuklarla karşılaşan İlçe Kaymakamı Harun Kazez ise onların yanına gelerek duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. - TUNCELİ