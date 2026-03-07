"Kahraman kurye" araç kundaklamaktan gözaltına alındı

Samsun'da bir dönem pencereden düşmek üzere olan çocuğu kurtararak "kahraman kurye" olarak tanınan M.D, park halindeki bir otomobilin kundaklanması olayıyla ilgili gözaltına alındı. Polis ekipleri 120 güvenlik kamerasını inceleyip yaklaşık 15 kilometrelik yaya takip sonucu olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

Olay, 5 Mart Perşembe günü sabaha karşı Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D.'ye (27) ait otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ilk değerlendirmede yangının elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Ancak siteye ait güvenlik kameralarının incelenmesinde kar maskeli bir kişinin araca gelerek kundaklama yaptığı tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için yaklaşık 120 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin güzergahını adım adım takip etti. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 15 kilometrelik yaya iz sürme çalışmasıyla kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin M.D (35) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.D'nin ifadesinde, olayı M.K.'nin (43) para karşılığı yaptırdığını, olaydan iki gün önce arkadaşı M.S.'ye (37) ait araçla bölgede keşif yaptıklarını, olay günü ise ikametinden elektrikli scooter ile gelerek kundaklamayı gerçekleştirdiğini ve yine aynı şekilde olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili M.K. ve M.S., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler M.D, M.K. ve M.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, M.D, 2019 yılında Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde birinci katın penceresinden 1,5 yaşındaki çocuğun düşüp yaralandığı sırada peşinden pencereden düşmek üzere olan ikizini sokak aydınlatma direğine tırmanarak kurtarmasıyla gündeme gelmiş ve kamuoyunda "kahraman kurye" olarak tanınmıştı.

M.D'nin motosikleti ile tüp servisi yaptığı sırada bir otomobilin kendisine çarpması sonucu yaralandığı ve mahkemeden istediği sonuç çıkmayınca 2020 yılı Ağustos ayında kendisini Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda zincirleyerek karara tepki gösterdiği de ortaya çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı