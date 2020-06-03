Kahraman Komandolarımız Irak Kuzeyinde 3 Odalı mağarayı tespit ederek imha etti
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Kahraman Komandolarımız Irak Kuzeyinde 3 Odalı mağarayı tespit ederek imha etti

Kahraman Komandolarımız Irak Kuzeyinde 3 Odalı mağarayı tespit ederek imha etti Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

03.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:21

Kahraman Komandolarımız Irak Kuzeyinde 3 Odalı mağarayı tespit ederek imha etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir ininin daha yok edildiği belirtilerek," Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek" denildi.

Kahraman Komandolarımız Irak Kuzeyinde 3 Odalı mağarayı tespit ederek imha etti

Kaynak: İHA

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