Kahraman Komandolarımız Irak Kuzeyinde 3 Odalı mağarayı tespit ederek imha etti Kahraman Komandolarımız Irak Kuzeyinde 3 Odalı mağarayı tespit ederek imha etti Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Komandolarımız Irak Kuzeyinde 3 Odalı mağarayı tespit ederek imha etti ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir ininin daha yok edildiği belirtilerek," Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek" denildi. Kaynak: İHA