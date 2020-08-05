Kahraman kebapçı, iki çocuğu boğulmaktan kurtardı
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Kahraman kebapçı, iki çocuğu boğulmaktan kurtardı

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Kahraman kebapçı, iki çocuğu boğulmaktan kurtardı
05.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:26

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı gören kebapçı Murat Alpay, tereddüt etmeden atladığı kanalda yaklaşık 200 metrelik mücadele sonucu çocukları kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalına giren Sadık Apsalcı (15) ile arkadaşı Süleyman Yağız Erdoğan (15) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Kanal kenarında kebapçılık yapan 56 yaşındaki Murat Alpay olayı görür görmez çocukları kurtarmak için tereddüt etmeden sulama kanalına atladı. Alpay, önce Sadık A'yı kurtardı. Daha sonra ise Süleyman Yağız E.'ye ulaşmayı başaran kebapçı, kanal kenarında tutacak bir yer olmadığı için çocukla birlikte kendi de sürüklenmeye başladı. Bu nedenle çocuğun su yutup boğulmaması için ters yatıp çocuğu da gögsüne yatırıp suda sürüklenirken tutunacak bir yer aramaya başladı. Alpay'da tam yorulup batmak üzereyken çevredeki vatandaşların da yardımıyla karaya çıkmayı başardı.

Süleyman Yağız E, olay yerine sevk edilen ambulansla alındı. Ambulans içinde ilk müdahale yapılan çocuk "Ben anneme babam ne diyeceğim ben ne yaptım" diyerek ağladı. Çocuk Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Durumu iyi olan Sadık A. bir süre sonra arkadaşını görmek için ambulansın yanına geldi. Çok korktuğu için titreyen Sadık A. serinlemek için sulama kanalına girdiklerini belirterek, "Onu kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. Bir abi atladı, ilk beni daha sonra onu kurtardı. Çok yüzdük ve yorulduk o yüzden çıkamadık. Bir daha asla kanala yüzmeye girmeyeceğim" dedi.

Murat Alpay da gencin suda batıp çıktığını görünce hemen kanala atladığını anlatarak, "Çocuk burada batıp çıkıyordu hemen suya atladım göğsüme yatırdım. Burada çok fazla kişiyi kurtardım belki 20 kişi olmuştur. Çocuğu ileriye kadar götürdüm sudan çıkacak yer yoktu bir yerleri tutmaya çalıştım ama tutamadım daha sonra vatandaşlar ellerini uzattılar o şekilde çıktık. Ben boğulurum diye hiç korkmadım çünkü daha önce çok çocuk kurtardım. Çocuklara sesleniyorum burada suya girmesinler çok tehlikeli. O çocuk aslan gibi ama ben atlamasam gitmişti. Köprü altında ben de fenalaştım. Elim ayağım hala titriyor. Ben 56 yaşında bir adamım zor kurtardım. Ben de gidiyordum, Allah'tan çocuk çırpınmadı. Çırpınıp panik yapsa ben de gitmiştim. Ama ona fırsat vermedim göğsüme yatırdım çocuğu o şekilde çıkardım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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