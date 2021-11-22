Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı.

Olay Orhangazi'nin Dutluca Mahallesinde meydana geldi. Bir evde çıkan yangına müdahale eden Cengiz Topel Figen, yangının kontrol altına alındığı esnada fenalaştı. 30 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 56 yaşındaki Cengiz Topel Figen, bir anda yere yığılınca, kendisine ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Figen'e kalp masajı yapan diğer itfaiye görevlileri, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Cengiz Topel Figen olay yerine gelen 112 ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Hem ilçede hem de mesai arkadaşları arasında sevilen bir sima olan Cengiz Topel Figen hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Cengiz Topel'in mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. - BURSA

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

'Abin kardeşimi vurdu, bende seni öldüreceğim' dedi, 2 bacağından vurdu

'Abin kardeşimi vurdu, bende seni öldüreceğim" dedi, 2 bacağından vurdu

 Definecilerin mağara hayatı pes dedirtti

Definecilerin mağara hayatı pes dedirtti

 Yolun karşısına geçtiği sırada kamyonetin altında kalan kadın öldü

Yolun karşısına geçtiği sırada kamyonetin altında kalan kadın öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title