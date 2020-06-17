Kahraman hemşireden hayat kurtaran dokunuşlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahraman hemşireden hayat kurtaran dokunuşlar

Adana'da yoldan geçerken iki kişinin yaralandığı kazayı görüp müdahale eden hemşire, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı.

Kahraman hemşireden hayat kurtaran dokunuşlar
17.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:23

Adana'da yoldan geçerken iki kişinin yaralandığı kazayı görüp müdahale eden hemşire, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Menderes Doğaner yönetimindeki 01 YF 201 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarından, Hacı Ömer Sabancı Bulvarı istikametine giderken sağ tarafta park halindeki Safe Biltekin'e ait 01 FFL 20 plakalı hafif ticari araca çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç da Nesrin Tayfun'un park halindeki 01 EAJ 37 plakalı aracına çarpıp zarar verdi. Takla atan araçtaki sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ağır yaralı olan ve araçta sıkışan Hasan Çam vatandaşlar tarafında araçtan çıkardı.

Yoldan geçen hemşire müdahale etti

Bu arada, Adnan Menderes Bulvarına gezmeye gelen hemşire Berfin Sayın kazayı görünce koşarak olay yerine geldi. Sayın hemen yaralılara müdahale ederek onları sakinleştirmeye çalıştı. Yerde yatan sürücü Doğaner'in vücudunu kontrol ederek ağrısının olup olmadığını sordu. Sayın daha sonra kafasından darbe alan Çam'ın yanına giderek kanayan yere tampon yapılmasını söyleyip sakin olmasına söyledi. Hemşire sağlık görevlileri gelene kadar yaralıların başından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık görevlileri geldiğinde yaralılar hakkında onlara bilgi verip genel durumlarını anlattı. Durumu ağır olan Çam hemen hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu görüldü

Bu arada sürücü Doğaner'in alkollü olduğu görülürken kaza geçirdiğini eşine söylemek istedi. Telefonu alıp aramak istedi ancak alkollü olduğu için bir türlü arayamadı. Bunun üzerine polis yaralanın telefonunu alıp eşini arayarak, "Kocanız trafik kazası yaptı ancak durumu iyi merak etmeyin Seyhan Devlet Hastanesine gelecek oraya gelebilirsiniz" diye haber verdi. Bir süre sonrada Doğaner de ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde kazayla ilgili çalışma başlattı.

Bu arada meraklı vatandaşlar kazayı her zaman olduğu gibi film gibi izledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Haber
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Seren Serengil'den 'Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?' sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Halife Hafter Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Emre Kınay Oğulcan Engin
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Ankara Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Kahraman hemşireden hayat kurtaran dokunuşlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 18:23:37. #1.15#
title