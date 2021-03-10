Kahraman Harezmşah'ı dünyaya tanıtacağız
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Kahraman Harezmşah'ı dünyaya tanıtacağız

10.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:35
Kahraman Harezmşah'ı dünyaya tanıtacağız

Başrollerini Emre Kıvılcım, Sezgin Erdemir, Yulduz Radjabova'nın üstlendiği, yapımcılığı Mehmet Bozdağ'a ait Özbek-Türk ortak çalışması "Mendirman Celaleddin" (Ben Celaleddin'im) dizisinin ekibi gazetecilerle bir araya geldi.

Başrollerini Emre Kıvılcım, Sezgin Erdemir, Yulduz Radjabova'nın üstlendiği, yapımcılığı Mehmet Bozdağ'a ait Özbek-Türk ortak çalışması "Mendirman Celaleddin" (Ben Celaleddin'im) dizisinin ekibi gazetecilerle bir araya geldi. Bozdağ, iki yıl önce Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov'un büyük bir kahraman olan Celaleddin Harezmşah konusunda dizi yapmak için kendisini davet ettiğini söyledi:

HAZIRLIK AŞAMASI 9 AY SÜRDÜ

"Ön hazırlık sürecimiz 9 ay sürdü. Senaryo, sanat ve kostüm ekiplerimiz tüm Özbekistan'ı gezerek incelemelerde bulundu. Projenin hayata geçirilmesi için 500 kişilik ekip büyük özveriyle çalıştı. Bu projeyle dünyada en parlak medeniyetlerden birine ev sahipliği yapan bu toprakların hikayesini bütün dünyaya duyurmak istedik. Duyurmalıyız ki kahraman ecdadımız bizden razı olsun." Bozdağ, dizi konusunda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in büyük desteğini gördüklerini belirtti. Ünlü yapımcı, matematikçi ve astronomi bilgini Mirza Uluğbey, tıp alimi İbn-i Sina ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü, en büyük hayalinin Emir Timur ile Babürşah konusunu işlemek olduğunu dile getirdi.

Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ve Mehmet Bozdağ birlikte daha çok iş yapacaklarını söyledi.

TÜRK EKİBİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK 

Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov da dizinin Özbek sineması için çok önemli olduğunu ve bu alanda ülkede yeni bir sayfa açtığını söyledi. Amaçlarının Harezmşahlar Devleti'nin son sultanı Celaleddin Harezmşah'ı dünyaya tanıtmak olduğunu vurguladı. Oyuncu Emre Kıvılcım da Özbek oyuncularla çok iyi bir uyum içinde olduklarını belirtti: "Özbekistan'da yayınlanmaya başlayan dizinin Özbekçe seslendirilmesinden de çok memnun kaldım." Oyunculardan Yulduz Radjabova, çekimler sırasında Türk yönetmen ve oyunculardan çok şey öğrendiklerini vurguladı.

Yulduz Rajabova - Emre Kıvılcım - Zebo Namazova - Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov - Sezgin Erdemir - Dilfuza Sabirova

Kaynak: Hürriyet

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