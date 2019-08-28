Kahraman Gazi baba ocağına geldi

28.08.2019 17:13

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Enes Deve, tedavisinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki baba ocağına geri döndü.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girdiği çatışma sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Enes Dede, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde tedavilerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Gazi Dede, İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, gaziler ve STK temsilcileri, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.



"Allah izin verirse geri döneceğim"



Çatışmada yaşananları anlatan gazi Enes Deve, "26 Temmuz'da bulunduğumuz noktaya saldırı oldu. Çok yakın mesafeden çatışmaya girdik. Ben hemen mevzilendim. Silah arkadaşlarım da hemen karşılık verdi. İlk ettikleri ateşte sol kalçama bir mermi yedim. Daha sonra koruma konteynerinin içine girdim. Bu arada konteynere girerken ikinci mermi sağ bacağımdan girdi. Daha sonra iki mermi yediğim halde ben de karşılık vermeye başladım" dedi.



"Allah izin verirse geri döneceğim" diyen Deve, "Hiçbir şekilde ülkemizi bölemeyecekler, başaramayacaklar. Biz var oldukça Allah nasip etmesin onlara bu ülkeyi. Buraya gelen ve bana destek olan başta devlet büyüklerim olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Devlet olarak gazimizin yanındayız"



Karşılama sırasında yetkililerden ve ailesinden gazi Deve'nin sağlık durumu ve tedavi süreci ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Atilla Selami Abban ise, "Devlet olarak gazimizin her zaman yanındayız" dedi ve acil şifalar diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA