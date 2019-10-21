Kahraman esnaf o anları anlattı

21.10.2019 17:48

Zeytinburnu'nda pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunan Fulya B.'yi havada yakalamak isterken canını hiçe sayıp kahramanlık örneği gösteren 39 yaşındaki esnaf İbrahim Türkeli o anları anlattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ise, kahraman esnafı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunan Fulya B.'yi tutarak canını hiçe sayan 39 yaşındaki esnaf İbrahim Türkeli yaşananları anlattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un hastanede ziyaret ettiği kahraman esnaf yaşananları anlatırken adeta o anları yeniden yaşadı. Doktorların 7 ton gibi bir yük düşmüş üzerine dedikleri Türkeli ameliyatının ardından 7 ay sonra sağlığına kavuşacağını belirtti.



"Doktorlar 7 ton gibi bir yük düşmüş üzerine dediler"



İbrahim Türkeli, "Olay bir anlık yaşandı. Allah güç verdi, kardeşimiz yukarıdaydı bir şeyler attı. Atma dedim. Daha sonra pencereye çıktı. Atma dedim bir baktım kendini saldı, Allah geliyor dedim. Onun o kadar şiddetli geleceğini düşünemedim. Allah beterinden korusun ki canı kurtulmuş. Daha kötü şeyler olabilirdi ben bilmiyordum bu kadar şiddetli geleceğini o anki refleksim ile her şey olabilirdi. O düştüğünde yakalarken zaten yakalayacağım diye tuttum. Ters dönünce kafası ayaklarımı kırdı. Vücudu da kollarımı kırdı. Kız, komşumuz elimizde büyüdü. İyi bir kız hiç irtibata geçemedik ama iyi olduğu haberlerini aldım. Doktorlar 7 ton gibi bir yük düşmüş üzerine dediler. İlk onu sordum iyi mi kötü mü diye iyi olduğunu öğrendikten sonra tamam deyip kendi derdime düştüm. Hem üzüntülü hem mutluyum. Yarın Allah nasip ederse ameliyata gireceğim. Sağlığıma 7 ay kavuşamayacağım ama 7 ay sonra zaten eski performansıma kavuşamazmışım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA