Kahraman babanın kardeşine de iş imkanı
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Kahraman babanın kardeşine de iş imkanı

22.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:31
Kahraman babanın kardeşine de iş imkanı

Ağrı merkez Abide Mahallesi'ndeki evlerinde 5 Aralık gecesi çıkan yangında kurtarmak istediği 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Murat'ın eşinden sonra kardeşi de işe alındı.

Ağrı merkez Abide Mahallesi'ndeki evlerinde 5 Aralık gecesi çıkan yangında kurtarmak istediği 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Murat'ın eşinden sonra kardeşi de işe alındı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da geçtiğimiz günlerde evlerinde çıkan yangından 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Özgür Murat'ın kardeşinin, Ağrı Ahmed-i Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak işe alınacağını söyledi.

Yaşanan dramı başından sonuna kadar takip ettiğini söyleyen Çelebi, "Ailenin geride kalan fertlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi adına birçok girişimde bulunduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşerek Özgür Murat'ın eşi Melek Murat'ın havaalanında işe başlatma sözünü almıştık. Öte yandan mağduriyetleri tam olarak gidermek adına, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Murat'ın yerine kardeşinin alınmasını istedik. Bakanımız da talebimizi kabul etti. Eşinden sonra kardeşine de iş imkanı sağlamış olduk. Tekrardan Allah rahmet eylesin." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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